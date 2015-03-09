تفتيش 15 طابقا لفندق بالمهندسين بعد بلاغ سلبى من مجهول بتفجيره

انتهى خبراء المفرقعات برئاسة العقيد إبراهيم حسين، مفتش المفرقعات من عمليات فحص محيط أحد الفنادق بشارع جامعة الدول العربية فى المهندسين، بعد ورود بلاغ لشرطة السياحة بتهديد من مجهول بتفجير الفندق حال عدم دفع مبلغ مليون جنيه وتبين سلبية البلاغ.

وفتّش خبراء المفرقعات 15 طابق للفندق بواسطة أجهزة كشفية وكلاب البحث عن المتفجرات، و لم يتم العثور على أى شىء.

كانت مكالمة قد وردت من مجهول لشرطة السياحة بتفجير الفندق، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى المكان لإجراء عمليات الفحص، والتعقيم تحسّبًا لإيجابية الإخطار ومنعًا لحدوث أية كارثة.

خبراء المفرقعات ينتقلون لفندق بالمهندسين بعد تهديد مجهول بتفجيره