القبض على 12 مشتبهًا بهم وإزالة 7 عشش فى حملة أمنية بسيناء

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن نتائج الحملات الأمنية بمختلف أنحاء المحافظة اليوم الاثنين، أسفرت عن القبض على 12 مشتبهًا فيهم، بينهم شخصان من المطلوبين أمنيًا، وجارٍ فحصهم لكشف مدى تورطهم فى الأحداث .

وقالت المصادر إنه تم خلال هذه الحملات التى شملت مناطق العريش ووسط سيناء والشيخ زويد ورفح إزالة منزل و7 عشش، إلى جانب التحفظ على 11 دراجة بخارية بدون أوراق، والتحفظ على سيارة أجرة ماركة فيرنا تم التلاعب فى لوحاتها المعدنية.

وأكدت المصادر تواصل الحملات الأمنية بمختلف المناطق، وإغلاق كل المناطق التى تقع بها ارتكازات أمنية.

تواصل الحرب على الإرهاب بشمال سيناء.. مقتل 17 مسلحًا وضبط 11 مشتبهًا.. واستمرار عمليات ملاحقات الإرهابيين.. والعثور على جثة مفصولة الرأس جنوب الشيخ زويد.. وفتح معبر رفح أمام حركة العبور بين مصر وغزة

>

>