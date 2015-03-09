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الإمارات تفوز بحق تنظيم كأس آسيا 2019

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الإمارات تفوز بحق تنظيم كأس آسيا 2019 الإمارات تفوز بحق تنظيم كأس آسيا 2019

القاهرة، (إفي): قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم منح حق تنظيم كأس آسيا عام 2019 للامارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي أن اللجنة أثناء اجتماعها في المنامة قررت منح الامارات حق التنظيم عقب عملية شفافة ومنافسة قوية مع إيران.

وأشار البيان إلى أن القرار ارتكز على عناصر تتمثل في الملاعب والنقل والبنية التحتية والتأشيرات ونواحي لوجيستية وادارية.

يشار إلى أن الامارات كانت قد احتلت المركز الثالث في النسخة الأخيرة من البطولة التي احتضنتها أستراليا.

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