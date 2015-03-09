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إسماعيل يوسف يحذر الزمالك من خطورة شباب رايون سبورتس

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إسماعيل يوسف يحذر الزمالك من خطورة شباب رايون سبورتس إسماعيل يوسف يحذر الزمالك من خطورة شباب رايون سبورتس

حذر إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك لاعبو الفريق من خطورة فريق رايون سبورتس، خاصة وأنه يمتلك العديد من اللاعبين صغار السن.

الزمالك سوف يواجه رايون سبورتس الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية عصر يوم السبت الموافق 15 من الشهر الجاري.

وأكد يوسف في تصريحاته للصحفيين أن الزمالك يجب أن يلعب بحذر أمام الفريق الراوندي، خاصة وأنه تأهل للقاء الزمالك بعدما فاز ذهابا وإيابا على منافسه السابق.

وتأهل رايون سبورتس لدور الـ32 بعدما تخطى منافسه الكاميروني النمور بهدفين نظيفين في مجموع المباراتين.

وأضاف في تصريحاته للصحفيين"رايون يمتلك العديد من اللاعبين الشباب، لذا علينا اللعب بحذر أمامهم".

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