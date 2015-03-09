أنشيلوتي يشكر رئيس الريال على تقديم الثقة والدعم

قد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني الشكر اليوم لرئيس النادي فلورنتينو بيريز على اتصاله به أكثر من مرة في الأوقات الصعبة وبعد النتائج السيئة وتأكيده على ثقته فيه ودعمه له.

وأعلن أنشيلوتي في مؤتمرًا صحفيًا أقيم اليوم قبل لقاء شالكه في دوري الأبطال، “تحدثت مع الرئيس مؤخرًا.. اتصل بي أكثر من مرة لتقديم دعمه وثقته”.

وأضاف المدرب، “لقد دعمني كثيرًا على مدار الأيام السبعة الماضية.. النادي يدعمني ويثق في عملي وأشكره على هذا”.

وبخصوص مواجهة شالكة غدًا وليفانتي الأحد المقبل والعيب الموجود في طريقة اللعب صرح، “في الوقت الحالي نمرر كثيرًا واللعب ليس سريعًا بالصورة المطلوبة ولا يوجد خلط جيد بين الهروب من الرقابة وتوقيت التمرير”.

وتابع المدرب، “نعرف أنن سنلعب في كامب نو ولكن قبلها لدينا مواجهتي شالكة وليفانتي، ثقتنا في مباراة الكلاسيكو ستعتمد على ما سيحدث قبلها، أنتظر ردًا جيدًا، كما اعتدت للوصول لمباراة برشلونة بالثقة المطلوبة”.

وكالات