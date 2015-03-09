جامعة الإسكندريـة تستقبل وفدا من جامعات جمهورية "لاتفيا"

استقبل أ.د. رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ظهر اليوم الاثنين وفدا من بعض الجامعات من جمهورية لاتفيا يضم جامعات توريبا وريجا التقنية ولاتفيا بهدف مناقشة أوجه التعاون فى المجالات العلمية والتكنولوجية والعلوم الإنسانية.

وأكد د. زهران على حرص جامعة الاسكندرية على التعاون مع هذه الجامعات والاستفادة من خبراتهم فى مجال الهندسة الطبية وتدريب الكوادر فى مجال صيانة الأجهزة الطبية فى المستشفيات الجامعية، كما أشار د. زهران إلى اهتمام جامعة الاسكندرية بالتعاون مع هذه الجامعات فى مراجعة المناهج الدراسية التى تم وضعها للتدريس فى الكلية التكنولوجية التى تزمع الجامعة انشاءها لتخرج كوادر للعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبناء والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها، كما أكد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم التى سبق اعدادها فى 2009 مع كلية التربية والتعاون مع كلية الآداب من خلال مركز الآثار الغارقة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال برنامج أراسموس موندس .

كما اشار د. صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى اهتمام الجامعة بتطوير استراتيجية الجامعة لتتضمن التركيز على التعاون الدولى وانشاء الدرجات العلمية المشتركة وتبادل الأبحاث وأعضاء هيئة التدريس والطلاب مع الجامعات المرموقة، وأضاف أن جامعة الاسكندرية تمنح عدة درجات علمية مشتركة فى مجال علوم الأعصاب وإدارة الأعمال والهندسة بالتعاون مع جامعات فرنسية وأمريكية مختلفة.

كما أعرب ممثلى الجامعات فى لاتفيا على حرص جامعاتهم على التعاون مع جامعة الاسكندرية وتوقيع اتفاقيات شراكة وعمل مشروعات بحثية مشتركة والاهتمام بالأبحاث التطبيقية التى تسهم فى النهوض بالصناعة وتبادل الطلاب للتعرف على الثقافات المختلفة.

حضر اللقاء عمداء كليات الطب وطب الأسنان والعلوم والتجارة والسياحة والفنادق ووكلاء كليات الآداب والهندسة .