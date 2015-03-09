إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز بسوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز أخميم وطهطا والمراغة، تحت اشراف المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة، وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج، وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن، ومعدات الوحدات المحلية، قامت بعمل حملات مكبرة، أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية.

وتمت إزالة عدد 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ناحية مركز أخميم، وإزالة عدد 7 حالات ناحية مركز طهطا، وكذلك إزالة عدد حالتين تعدى على الأراضى الزراعية ناحية مركز المراغة.

>وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج، وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة، للقضاء على تلك الظاهرة، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.