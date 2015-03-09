نيابة البحر الأحمر تندب لجنة تفتيش بحرى لفحص مركب تسبب فى تسرب بترولى

قرر المستشار إسلام رمضان، المحامى العام الأول لنيابات البحر الأحمر، ندب لجنة من مهندسى التفتيش البحرى وهيئة السلامة البحرية وخبراء من فرع الإسكندرية لفحص مركب الشحن الليبيرية المتسببة فى كسر خط الزيت الخام بميناء الشحن العامة للبترول بغارب، وذلك لبيان الخسائر الناجمة عن الحادث وإعداد تقرير فنى عن الحادث وأسبابه ومدى مسئولية المركب عن الحادث.

وقدرت وزارة البيئة الخسائر والأضرار البيئية بسبب التلوث البترولى بمليون و500 ألف جنيه وتم التحفظ على مركب الشحن واستدعاء ربان السفينة لنيابة رأس غارب للتحقيق.

وكانت قد تسببت مركب ليبيرية منذ يومين فى كسر خط الزيت الخام أثناء دخولها على رصيف ميناء شحن الزيت الخام التابع للعامة للبترول بعد سقوط خُطّاف المركب على الخط فتسبب فى فتحه وتسرب الزيت للبحر.

فيما سيطرت أجهزة شئون البيئة وإدارة البيئة بالعاصمة للبترول على البقعة الزيتية وتمكنت من تشتيتها وعمل مسح برى وبحرى للتأكد من السيطرة عليها تماما والتى اقتربت مساحتها من 1000 متر.