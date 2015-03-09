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محافظ الأقصر يأمر بحصر أعداد متضررى "قرنة مرعى" خلال أسبوع

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محافظ الأقصر يأمر بحصر أعداد متضررى "قرنة مرعى" خلال أسبوع محافظ الأقصر يأمر بحصر أعداد متضررى "قرنة مرعى" خلال أسبوع
أمر محمد بدر، محافظ الأقصر، بسرعة حصر وإعداد كشف بأسماء المتضررين من أهالى "قرنة مرعى" بمركز القرنة غرب المحافظة، الذين لم يتسلموا التعويضات عن أراضيهم ومنازلهم التى تم تهجيرهم منها لوقوعها داخل المناطق الأثرية.

جاء ذلك خلال اليوم المفتوح الذى عقده المحافظ لأول مرة بمركز القرنة، كما شدد على العميد أحمد معوض، رئيس مركز ومدينة القرنة، بضرورة الانتهاء من أعمال الحصر خلال أسبوع بالتنسيق مع الشئون القانونية والإدارية الهندسية بالمحافظة، مشيرًا إلى توفير 20 فدانًا بمنطقة حوض الرمال كتعويضات للمتضررين.

كانت عشرات الأسر من أهالى قرية مرعى بمركز القرنة غرب الأقصر، قد هجرتهم من منازلهم الواقعة داخل المناطق الأثرية فى عهد المحافظ الأسبق الدكتور سمير فرج، وحصل عدد من الأهالى على أرض فى أماكن أخرى كتعويضات عن منازلهم التى أزيلت بينما لم يحصل آخرون على أى تعويضات حتى الآن.

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مصر 365

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