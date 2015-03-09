تنس - ديوكوفيتش يواصل تربعه على عرش اللعبة.. وموراي يصعد

مدريد، (إفي): واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين، برصيد 13 ألفا و205 نقاط.

ولا يزال السويسري روجيه فيدرير يحتل الوصافة، يليه الإسباني رافايل نادال ثالثا.

وشهد تصنيف هذا الأسبوع تبادل المركزين الرابع والخامس بين الأسكتلندي آندي موراي والياباني كي نيشيكوري، حيث صعد الأول للمركز الرابع بينما تراجع الثاني ليحل خامسا.

وفيما يلي قائمة اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش. 13.205 نقطة.

2- السويسري روجيه فيدرير. 9.205.

3- الإسباني رافايل نادال. 5.675.

4- الأسكتلندي آندي موراي. 5.425.

5- الياباني كي نيشيكوري. 5.415.

6- الكندي ميلوس راونيتش. 4.980.

7- السويسري ستانيسلاس فافرينكا. 4.595.

8- الإسباني ديفيد فيرير. 4.535

9- التشيكي توماس برديتش. 4.340.

10- الكرواتي مارين سيليتش. 3.450.