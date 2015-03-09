' الطرف الثالث ' في صدام أرسنال ومانشستر يونايتد

ريال مدريد سيكون الطرف الثالث في صراع مانشستر يونايتد وأرسنال مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي.

الطرف الثالث هو ريال مدريد بسبب الثنائي السابق للميرنجي، الطرف المتباري الليلة.. ميسوت أوزيل نجم أرسنال، وأنخل دي ماريا أغلى لاعبي مانشستر يونايتد عبر التاريخ.

أوزيل صاحب الـ26 عاماً الذي استطاع في بداية مسيرته مع أرسنال تسجيل 5 أهداف وصناعة 9 أهداف في موسم 2013-2014، كان حديث الساعة في البداية.

انخفض مستواه مع الوقت، لكنه لازال واحدا من أهم أوراق المدفعجية في الهجوم.

وعلى الطرف الأخر يقف، دي ماريا صاحب الـ 27 عاماً.. انضم إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الموسم ولعب 19 مباراة مع مانشستر يونايتد واستطاع أن يسجل 3 أهدف فقط وصنع 8 أهداف.

دي ماريا بدوره تحت الضغط.. ولهذا المباراة ستشهد صداما شخصيا بين الثنائي، الذي يرغب في إثبات أنه لم يكن صفقة فاشلة لفريقه، وأنه لازال قادرا على إنتاج ما كان يبدو مبهرا مع ريال مدريد.