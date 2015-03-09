مودريتش يلعب 30 دقيقة أمام شالكه

مدريد، (إفي): كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن أن لاعب الوسط الألماني توني كروس سيلعب أساسيا يوم الثلاثاء أمام شالكه الألماني في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وخلال مؤتمر صحفي عقد قبيل مباراة شالكه، أشار أنشيلوتي أيضا إلى أن الكرواتي لوكا مودريتش والألماني سامي خضيرة سيتم الدفع بهما لدقائق خلال بعد عودتهما من الإصابة.

وأوضح أنشيلوتي أن كروس سيلعب بينما سيحصل على قسط من الراحة في الليجا وتحديدا بمباراة ليفانتي.

وأكد مدرب ريال عودة مودريتش إلى الملاعب بعد غياب دام نحو أربعة أشهر بسبب الإصابة، كما سيعود خضيرة الذي غاب بسبب الإصابة أيضا، بينما فضل عدم الدفع بسيرخيرو راموس العائد من الإصابة.

وقال أنشيلوتي: "لقد عاد الثلاثة إلى الفريق وسأضع خضيرة ومودريتش في قائمة (شالكه)، آمل أن يكون سيرخيو متاحا الأحد بعد أن أجرى أمس مرانا منفردا. سأمنح الاثنين (خضيرة ومودريش) دقائق للعب في مباراة غد. إنه نبأ سار جدا لنا لأنهما من اللاعبين البارزين، ويمكنهم مساعدتنا حتى نهاية الموسم".

وأعرب أنشيلوتي عن أمله في أن يتمكن راموس من العودة لمباراة الفريق الأحد المقبل أمام ليفانتي في الجولة الـ27 من الليجا.

كما أشار إلى أن مودريتش سيلعب لمدة 30 دقيقة في الشوط الثاني من لقاء شالكه.