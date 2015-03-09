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فيديو - فينجر: لازلت أسمع أصوات احتفال يونايتد بهدف جيجز

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فيديو - فينجر: لازلت أسمع أصوات احتفال يونايتد بهدف جيجز فيديو - فينجر: لازلت أسمع أصوات احتفال يونايتد بهدف جيجز

هو هدف لا ينسى، ليس فقط لأن ريان جيجز قطع فيه نصف الملعب تقريبا بالكرة، بل لأنه "منح مانشستر يونايتد أهم موسم في حياته" بحسب تصريح أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال.

فينجر تحدث عن هدف جيجز الرائع، الذي أمن ليونايتد الفوز على أرسنال، ليحتفل فريق الشياطين هذا الموسم بالثلاثية.

وقال فينجر قبل لقاء يونايتد مجددا مساء اليوم الاثنين في ملعب أولد ترافورد: "لازلت أسمع أصوات احتفال جماهير مانشستر بهدف جيجز في أذني".

وحكى الفرنسي "أعتقد أن هذا الهدف كان السبب في منح مانشستر يونايتد الثلاثية.. كذلك ركلة جزاء دينيس بيركامب".

وكان بيركامب قد أهدر ركلة جزاء في تلك المباراة، قبل أن يسجل جيجز هدفه القاتل.

وأتم فينجر "من وقتها لم يرغب بيركامب في تنفيذ ركلات الترجيح لأرسنال".

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فيديو اليوم السابع

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