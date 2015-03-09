حوار - علي غزال يتحدث عن .. عرض لاتسيو ومدرب الزمالك ' الذي لا يعرفه '

ما حقيقة عرض لاتسيو الإيطالي للتعاقد معه؟ وهل يرى نفسه مناسب للدوري الإيطالي؟ وماذا عن أحداث الدفاع الجوي ومدرب الزمالك الجديد؟ المحترف المصري علي غزال يُجيب في حوار مطول.

المدافع المصري صاحب الـ23 عاما علي غزال يشارك باستمرار مع فريقه البرتغالي ناسيونال ماديرا ليصبح حديث وسائل الإعلام البرتغالية مع أخبار عن اهتمامات بعض الأندية الإيطالية بجلب اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث غزال عن حقيقة مفاوضات الأندية الإيطالية معه في حوار مطول مع موقع kingfut الذي جاء أبرز ما فيه على النحو التالي:

في الوقت الحالي العديد من الأقاويل في إيطاليا تؤكد مفاوضات لاتسيو مع ماديرا من أجل التعاقد معك، فما حقيقة ذلك?

** حتى تلك اللحظة لا يوجد أي مفاوضات بيني وبين لاتسيو، لا يوجد أي عروض.

في حالة وصلت العروض من قبل لاتسيو، هل سترغب في الانضمام إلى النادي الإيطالي؟

** بالطبع سأوافق، لاتسيو فريق كبير والكل يحلم باللعب بقميص النادي.

وهل ترى نفسك مناسب للعب في الدوري الإيطالي؟

** لما لا، بالتأكيد لا يوجد شيء سهل، ولكني سأبذل قصارى جهدي كما أفعل دائما.

وماذا عن الأندية الأخرى، هل تلقيت أي عروض؟

** حتى الآن لا يوجد عروض رسمية، ولكن هنالك بعد المحادثات مع أكثر من نادي لكني لن أعلن أسماء تلك الأندية في الوقت الحالي.

لننتقل للحديث عن مصر، كيف ترى أحداث الدفاع الجوي التي راح ضحيتها عدد من جماهير نادي الزمالك؟ وما حل تلك الأزمات المتكررة في مصر؟

** هنالك حل وحيد لتلك الأزمات، وهي إقامة المباريات دون حضور جماهيري، من أجل حل مشكلة توقف الدوري المستمر.

ويجب على المشجعين احترام العدد المسموح له للحضور في المباريات، ويجب أن يتم التعامل معهم بشكل جيد.

وما رأيك بالمدير الفني الجديد لنادي الزمالك هيكتور كوبر؟

** لا أعرف كوبر، ولكني شهدت السيرة الذاتية له ورأيت أنه قد درب العديد من النجوم.

ماذا عن أفضل مهاجم واجهته هذا الموسم؟

جوناس مهاجم بنفيكا أفضل مهاجم، والجزائري ياسين إبراهيمي أفضل لاعب وسط