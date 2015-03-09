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تقرير – إنزاجي مستمر مع ميلان أمام فيورنتينا

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تقرير – إنزاجي مستمر مع ميلان أمام فيورنتينا تقرير – إنزاجي مستمر مع ميلان أمام فيورنتينا

أكدت أغلب وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي ميلان قرر عدم إقالة فيليبو إنزاجي وتجديد الثقة فيه بعد تعادل الروسونيري مع هيلاس فيرونا 2-2 في الكالتشيو.

ميلان سقط للمركز العاشر بنفس عدد نقاط باليرمو صاحب المركز الـ11، وذلك قبل الصدام مع فيورنتينا الاسبوع المقبل.

ورغم أن كل وسائل الإعلام الإيطالية توقعت إقالة إنزاجي بعد تلقي ميلان هدفا صادما من فيرونا في الثواني الأخيرة..

لكن ميديا ست الإيطالية الشهيرة أكدت أن أدريانو جالياني نائب رئيس ميلان تحدث مع مالك النادي سيلفيو برلسكوني، وأقنعه بالإبقاء على إنزاجي.

ثم تناول جالياني الغداء مع الهداف العظيم السابق لميلان ومدرب الفريق حاليا، واتفق الطرفان على الاستمرار.

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