أنشيلوتي: مشاركة ' بي بي سي ' في المباريات أمر غير قابل للنقاش

"مشاركة رونالدو، بنزيمة، وجاريث بيل في المباريات أمر غير قابل للتفاوض أو النقاش" هكذا بدأ كارلو أنشيلوتي حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين قبل لقاء شالكه.

شالكه يحل ضيفا يوم الثلاثاء على سانتياجو برنابيو للقاء ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب الفريق الملكي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

ثلاثي هجوم ريال مدريد، أو ما يعرف بـ"بي بي سي"، يتعرض لانتقادات عديدة في الآونة الأخيرة بسبب قلة أهدافهم، وأدائهم السيئ خاصة في الهزيمة أمام أتليتك بلباو السبت الماضي مما جعل الفريق يفقد صدارة الدوري لصالح غريمه برشلونة.

وأكد المدرب الإيطالي أنه لا ينوي استبعاد أي من الثلاثي، مدافعا في الوقت ذاته عنهم قائلا:"طالما ظل الثلاثي لائقا للمشاركة، فسوف أدفع بهم دائما".

وأضاف"أنا أثق فيهم جيدا، بدون أي شك هم يمرون بفترة هبوط في مستواهم جميعا، لكن الفريق أيضا لا يساعدهم بالشكل الأمثل في الوقت الحالي".

وأتم"سنخوض لقاء شالكه بالتشكيل نفسه لن نغير هويتنا، لأن ذلك يشعرنا بالراحة، وهذا ما يعطينا النتائج الجيدة في النهاية، أعتقد أن ذلك الأمر واضحا للجميع".