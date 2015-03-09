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' شالكه يطمح في أداء سيء من ريال مدريد '

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' شالكه يطمح في أداء سيء من ريال مدريد ' ' شالكه يطمح في أداء سيء من ريال مدريد '

يتمنى روبرتو دي ماتيو المدير الفني لشالكه أن يقدم ريال مدريد أداء سيئا أمامهم حينما يلتقي الثنائي يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

شالكه تعرض للهزيمة في ملعبه أمام الفريق الملكي بهدفين نظيفين، ويحتاج دي ماتيو لقياده الفريق الألماني للفوز بثلاثة أهداف للعبور لربع النهائي، أو تسجيل هدفين على أقل تقدير من أجل تعديل النتيجة واللجوء لوقت إضافي.

وتحدث دي ماتيو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين قائلا:"حتى تستطيع منافسة فريق كريال مدريد، فأنت تتمنى أن يكون فريقك في يوم مثالي، وأن يقدم منافسك مستوى غير جيد".

وأضاف"في تلك الحالة سوف نستطيع الحصول على نتيجة جيدة".

وبسؤاله عن إذا كان فوزه بالبطولة عام 2012 مع تشيلسي سيكون مفيدا لفريقه أثناء مواجهة ريال مدريد، أجاب"لا أعلم هل تلك الخبرة تساعد اللاعبين أمام لا".

وأكمل"تلك الخبرة ساعدتني على المستوى الشخصي والتدريبي كثيرا جدا".

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فيديو اليوم السابع