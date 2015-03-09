محافظ الإسكندرية: يطالب بنشر الوعي في الأجهزة التنفيذية ووضوح الأدوار بها

عقدت صباح اليوم جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة هاني المسيري محافظ الإسكندرية والدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية وأمانة سر اللواء حسين رمزي السكرتير العام، وبحضور اللواء إبراهيم الألفي السكرتير العام المساعد والدكتور رشدي زهران القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية وجميع رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ووافق المجلس علي إطلاق اسم الشهيد الملازم أول محمود رمزي فتح الله الذي استشهد إثناء تأدية عمله في الإسماعيلية – علي الشارع الذي يسكن فيه ( 19 خلف 40) من شارع جمال عبد الناصر المنتزة أول ، كما وافق المجلس علي اعتماد الجزء المتبقي من شارع عادل أبو زهرة ” نصر الدين سابقاً ” سموحة أمام جرين بلازا والذي يمثل 20% من الشارع المعتمد منه 80% ، كما تمت الموافقة علي اعتماد خريطة مشروع تعديل جزء من الخريطة “2 – 1″ الدرايسة .

وأشار المجلس إلى ضرورة تشكيل لجنة دائمة مكونة من هيئة أملاك الدولة والمرور والشئون القانونية وكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية وغيرها من الجهات المختصة ويتم تحديد مهام اللجنة للبت في المسائل المتعلقة بالأراضي والشوارع بالمحافظة .

وطالب عاني المسيري بضرورة نشر الوعي في الأجهزة التنفيذية ووضوح الأدوار بها، مشيرا إلي أن نقطة البداية هي ترتيب البيت من الداخل وعمل حصر بكل ما يوجد بالمحافظة من إمكانيات بشرية و آليات.

كما أكد المحافظ علي وضع خطط لرؤساء الأحياء قصيرة المدي لمواجهة المشكلات البسيطة التي تواجهم وأيضا وضع خطط طويلة المدي والبدء في تنفيذها ، و طالب المحافظ من الكيانات الدينية بضرورة التأكيد علي نشر معاني الصدق والأمانة والعمل في الواعظ الديني ، هذا وقد أكد المحافظ علي انه سيتم تشكيل لجنة مجتمع مدني وستتفرع منها لجان متخصصة في كل المجالات يشارك بها جميع الكيانات في المجتمع من أجهزة تنفيذية ومجتمع مدني وذلك للمساعدة علي النهوض بالمحافظة.