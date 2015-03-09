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فرقة عمدان النور تغنى فى “الربع” السبت المقبل

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فرقة عمدان النور تغنى فى “الربع” السبت المقبل فرقة عمدان النور تغنى فى “الربع” السبت المقبل

تحى فرقة عمدان النور الحفل المقام بمركز الربع الثقافى بشارع المعز،وذلك فى السابعه مساء السبت14مارس.

فرقة عمدان النور تأسست فى أغسطس 2011 بدعوة من الفنان (يحى نديم ) لأعضاء ومؤسسى أكثر من خمس فرق مستقلة، حيث قرروا جميعا الاتحاد فىفرقة واحدة تجمع فنونهم المختلفة الأفكار والأذواق، لينتج عنها فن مختلف وجديد , واختاروا لها اسما اخر وهو “جازجا “Gazaga” و هي كلمة من صعيد وتعني عمدان النور،وقدموا أولى حفلاتهم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية فى 29 سبتمبر 2011.

ومن أغانى الفرقة .سيرة الأراجوز،ندرت الندر،عمدان النور،هبط الجنينة،مدد ،النور بيخرج م البيوت،مصر يا أمة يا مغارة وغيرها.

 

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