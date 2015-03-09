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مقتل وضبط إخوانيين كان بحوزتهما أسلحة آلية بكرداسة

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مقتل وضبط إخوانيين كان بحوزتهما أسلحة آلية بكرداسة مقتل وضبط إخوانيين كان بحوزتهما أسلحة آلية بكرداسة

أرشيفية

قال مسؤول مركز الإعلام الأمنى إنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العناصر المتورطه فى واقعة اقتحام إحدى شركات المثلجات وإضرام النيران فى 16 سيارة تابعة للشركة ،فقد أسفرت جهود قطاع الأمن الوطنى عن رصد وتحديد أحد مرتكبى الواقعة المدعو”السيد محمد الشعراوى” ، من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ، مقيم فى كرداسة بالجيزة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 124/2014 جنايات كرداسة ” أحداث الشغب خلال الاستفتاء على الدستور”.

وبعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة ،تم استهداف المذكور الذى بادر بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح آلى كان بحوزته تجاه القوات التى بادلته إطلاق النيران ،مما أسفر عن مصرعه وضبط بحوزته السلاح الآلى المستخدم 2 خزينة – عدد من الطلقات – طبنجه عيار 9مم مبلغ بسرقتها من أحد المواقع الشرطية منذ يناير 2011 م ) .

وفى إطار الجهود الأمنية لاستهداف البؤر الإخوانية بمنطقة ناهيا المتورطة فى أعمال عنف وتخريب، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدعو “عبد الحميد إبراهيم محمد عبد الحميد السنى” ، من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ، مقيم بكرداسة ، وبحوزته ( 23 زجاجة مولوتوف –كمية من سائل البنزين – شعارات تحريضية ) .

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