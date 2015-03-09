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بنك مصر على قائمة الرعاة الرسميين للقمة الاقتصادية

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بنك مصر على قائمة الرعاة الرسميين للقمة الاقتصادية بنك مصر على قائمة الرعاة الرسميين للقمة الاقتصادية

بنك يرعى المؤتمر الاقتصادي

انضم بنك مصر أحد أعمدة الاقتصاد المصرى لقائمة الرعاة الرئيسيين لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى “مصر المستقبل”، والذى من المقرر عقده فى الفترة من 13-15 مارس 2015، ويعد المؤتمر أحد المعالم الرئيسية للخطة التى وضعتها والخاصة بالتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل، ويهدف المؤتمر إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى من خلال الإصلاحات المستقبلية الرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادى ودفع عجلة النمو وجذب الاستثمار.

وقال البنك في بيان له ” إن رعاية بنك مصر لمؤتمر “مصر المستقبل” كأحد الرعاة، ترجمة فعلية لدعمه لكافة القطاعات والأنشطة التى من شأنها دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، حيث يعد مؤتمر “مصر المستقبل” أداة من شأنها تحسين الصورة الذهنية أمام العالم وتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، كما ان أجندة المؤتمر الاقتصادى تشتمل على طرح عدد من المشروعات القومية الكبرى التى تخدم قطاعات مختلفة فى الدولة وذلك فى ظل حزمة الاصلاحات التى قامت بها الحكومة فى الفترة الاخيرة، وهى عناصر مهمة وقوية لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة للسوق المصرى الفترة المقبلة.

وقال أن البنك من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد استطاع من خلال تقرير الربع الرابع من عام 2014 لمؤسسة Bloomberg احتلال المركز الرابع عشر كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويأتي هذا في إطار انجازات البنك الملموسة والواضحة في قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية.هذا ويسعى بنك مصر إلى دعم الاقتصاد الوطنى من اجل مستقبل أفضل باعتباره إحدى أهم الركائز الرئيسية لنمو الدولة وخلق فرص العمل.

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