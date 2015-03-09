أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
وزارة الصحة ترفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ 450 جنيها -
حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
عاجل| حبس الإعلامي «أحمد موسى» 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة نشر مكالمات هاتفية -
رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة -
حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استشارى سمنة تقدم 6 أطعمة تقلل الشعور بالصداع

Google+ Print
استشارى سمنة تقدم 6 أطعمة تقلل الشعور بالصداع استشارى سمنة تقدم 6 أطعمة تقلل الشعور بالصداع
هناك العديد من أنواع الصداع، فهناك من يعانى من صداع نصفى أو فى العين أو بكامل الرأس، وأيضا هناك العديد من الأسباب التى تجعلنا نشعر به.

أسباب الإصابة بالصداع:


>وتشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى للشعور بالصداع باختلاف أنواعه، وهى حدوث ارتفاع أو انخفاض فى ضغط الدم، والإصابة بضغط العين وتغيرات الجو المصاحبة للأتربة، أو عدم أخذ القسط الكافى من النوم.

بعض الأطعمة التى تتسبب فى الشعور بالصداع

:
>وتتابع د. أمال، أن هناك بعض الأطعمة التى تتسبب فى الشعور بالصداع مثل الأطعمة الغنية بالملح كالفسيخ والرنجة والأجبان المملحة، الإسراف فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين، وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالسكر.

تعرف على بعض الأطعمة التى تحد من شعورك بالصداع:


>وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة والنصائح التى تساعدنا على تجنب الشعور بالصداع، و منها:

1- يجب عليك الاعتياد على تناول 2 لتر من الماء بشكل يومى.
>2- ينصح بتناولك لثمرة واحدة من الموز فى الصباح .
>3- الكريز يحد من الشعور بالصداع.
>4- يمكنك تناول السبانخ أثناء تناولك لوجبة الغذاء.
>5- ينصح بتناول 2 فنجان من القهوة.
>6- الأسماك تحد من الشعور بالصداع، و لكن فى حالة إصابتك بحساسية فينصح بعدم تناولها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365