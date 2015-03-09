استشارى سمنة تقدم 6 أطعمة تقلل الشعور بالصداع

أسباب الإصابة بالصداع:

بعض الأطعمة التى تتسبب فى الشعور بالصداع

تعرف على بعض الأطعمة التى تحد من شعورك بالصداع:

هناك العديد من أنواع الصداع، فهناك من يعانى من صداع نصفى أو فى العين أو بكامل الرأس، وأيضا هناك العديد من الأسباب التى تجعلنا نشعر به.>وتشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى للشعور بالصداع باختلاف أنواعه، وهى حدوث ارتفاع أو انخفاض فى ضغط الدم، والإصابة بضغط العين وتغيرات الجو المصاحبة للأتربة، أو عدم أخذ القسط الكافى من النوم.>وتتابع د. أمال، أن هناك بعض الأطعمة التى تتسبب فى الشعور بالصداع مثل الأطعمة الغنية بالملح كالفسيخ والرنجة والأجبان المملحة، الإسراف فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين، وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالسكر.>وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة والنصائح التى تساعدنا على تجنب الشعور بالصداع، و منها:

1- يجب عليك الاعتياد على تناول 2 لتر من الماء بشكل يومى.

>2- ينصح بتناولك لثمرة واحدة من الموز فى الصباح .

>3- الكريز يحد من الشعور بالصداع.

>4- يمكنك تناول السبانخ أثناء تناولك لوجبة الغذاء.

>5- ينصح بتناول 2 فنجان من القهوة.

>6- الأسماك تحد من الشعور بالصداع، و لكن فى حالة إصابتك بحساسية فينصح بعدم تناولها.