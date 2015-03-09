مجدداً...السوشي يجمع أمل وجورج كلوني في عشاء رومانسي

يبدو أنّ للمطبخ الياباني مكانة مهمّة في حياة النجم العالمي George Clooney وزوجته المحامية أمل علم الدين.

فبعد عشاء يوم الحبّ الرومانسي في مطعم سوشي، وبرغم انشغال George بتصوير فيلمه الجديد Money Monster، وبرغم انشغال أمل بإلقاء محاضرات قانونية في جامعة كولومبيا، فإنّ ذلك لم يمنعهما من أن يوقفا كلّ انشغالاتهما كي يتناولا عشاءً رومانسياً، في أحد المطاعم اليابانية في نيويورك، من السوشي.

وقد رصدت عدسات الباباراتزي الثنائي وهما يتجهان الى المطعم، وكالعادة George يمسك يد زوجته التي بدت، كعادتها، في غاية الأناقة.

يُشار إلى أنّ الحب والرومانسية لم يمنعا بعض الصحف الأمريكية من الإصرار على أنّ علاقة George Clooney وزوجته أمل علم الدين على المحك، كما أنّ الطلاق سيُنهي زواجهما قريباً لأنّهما يتشاجران طوال الوقت خلف الأبواب والأضواء.