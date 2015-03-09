أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
وزارة الصحة ترفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ 450 جنيها -
حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
عاجل| حبس الإعلامي «أحمد موسى» 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة نشر مكالمات هاتفية -
رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة -
حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مجدداً...السوشي يجمع أمل وجورج كلوني في عشاء رومانسي

Google+ Print

يبدو أنّ للمطبخ الياباني مكانة مهمّة في حياة النجم العالمي George Clooney وزوجته المحامية أمل علم الدين.

فبعد عشاء يوم الحبّ الرومانسي في مطعم سوشي، وبرغم انشغال George بتصوير فيلمه الجديد Money Monster، وبرغم انشغال أمل بإلقاء محاضرات قانونية في جامعة كولومبيا، فإنّ ذلك لم يمنعهما من أن يوقفا كلّ انشغالاتهما كي يتناولا عشاءً رومانسياً، في أحد المطاعم اليابانية في نيويورك، من السوشي.

وقد رصدت عدسات الباباراتزي الثنائي وهما يتجهان الى المطعم، وكالعادة George يمسك يد زوجته التي بدت، كعادتها، في غاية الأناقة.

يُشار إلى أنّ الحب والرومانسية لم يمنعا بعض الصحف الأمريكية من الإصرار على أنّ علاقة George Clooney وزوجته أمل علم الدين على المحك، كما أنّ الطلاق سيُنهي زواجهما قريباً لأنّهما يتشاجران طوال الوقت خلف الأبواب والأضواء.

 

 

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي