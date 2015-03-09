روتانا تطلق 4 أغاني جديدة لماجد المهندس

استمراراً لمسيرة النجاح والتألق بين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والفنان ماجد المهندس، قررت "روتانا" إطلاق 4 أغاني جديدة بصوت المهندس عبر موقع itunes.com وشبكات الإتصالات بتاريخ 20 مارس 2015 قبل توجّهه إلى دولة الكويت للمشاركة في حفلات مهرجان " فبراير الكويت " بتاريخ 27 مارس الجاري، وهو الحفل الضخم الذي من المقرر أن يقدم خلاله الفنان ماجد المهندس أغانيه الجديدة، والتي حملت عنوان "محامي" الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر الكبير تركي، ولحنها طارق محمد وتوزيع موسيقي خالد عز، وأغنية "حرام" من كلمات الشاعر الشاب أمجد الطائي وألحان أحمد حسن وتوزيع موسيقي عثمان عبود، وأغنية "على نيتي" من كلمات صالح الريان وألحان بدر الذوادي وتوزيع موسيقي هشام السكران، وأغنية "يا حب يا حب" من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع موسيقي محب الراوي، وهي الأغنية التي حققت النجاح الكبير بعد أن أطلقها المهندس لأول مرة من خلال مشاركته في برنامج "أرب أيدول"، والتي طرحتها روتانا مع باقي الأغاني المذكورة عن طريق موقع itunes.com ، وهي الخطة الجديدة التي تستعملها الشركة لطرح إنتاجاتها الجديدة.

وحرص ماجد المهندس كعادته على أن تكون الأغاني الجديدة غنية بمحتواها الفني من خلال الكلمات المعبّرة والألحان الرشيقة، كرسالة حقيقية للفن، ومن المقرر أن يقوم خلال الفترة المقبلة بتصوير أغنية من هذه الأغاني الجديدة، لتتناسب مع ذوق ومشاعر الجمهور.

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