متسابقة "American Idol" تفاجئ الجميع بارتداء الفستان الذي شغل النجوم

حاولت متسابقة في برنامج اكتشاف المواهب "American Idol" لفت الأنظار إليها بارتداء الفستان الشهير الذي شغل النجوم والعالم مؤخّراً بلونه الحقيقيّ.

وفاجأت Jax مشاهدي برنامج "American Idol" حين اعتلائها المسرح، وهي ترتدي الفستان الشهير، الذي أثار الجدل حول لونه، إن كان أسود وأزرق أم أبيض وذهبياً. وهي على الرغم من أنها لم تنجح في إقناع لجنة التحكيم بصوتها، فإنّها استطاعت حسم الجدل حول لون الفستان.

وقد أخرج Ryan Seacrest، مقدّم البرنامج، هافته المحمول، وقام بعرض صورة الفستان الأصلية، ثمّ سأل Jax: "هل هذا هو الفستان الذي حطّم الإنترنت؟" فضحكت Jax وأجابته بالقول: "هل يبدو أبيض وذهبياً؟".

وبرغم ذلك، لم يقتنع Ryan بأن الفستان أسود وأزرق، إذ كتب بعد الحلقة على حسابه في Twitter: "حتى بعد أن ارتدت Jax الفستان الفعلي، لا أزال أراه أبيض وذهبياً في الصورة".

أما الحساب الرسمي للبرنامج فعلّق كاتباً: "أزرق وأسود أم أبيض وذهبي... هل الفستان يهمّ؟ كلّ ما نراه Jax فقط"، في إشارة منهم إلى أن محاولة Jax في لفت الأنظار عبر الفستان لم تنجح".

يذكر أن هذا الفستان كان قد أثار جدالاً عالمياً حول لونه، حيث لم يقتصرالنقاش على متتبعي مواقع التواصل، بل شمل بعض نجوم هوليوود مثل: Kim Kardashian وزوجها الفنان Kanye West، إضافة إلى النجمة Taylor Swift.

ولكن عالم الأعصاب البصرية في جامعة واشنطن، جاي نيتز، أكد أن الأشخاص الذين يرون اللون أزرق وأسود، يرون الصورة كما هي، فيما الآخرون تقوم أدمغتهم بتعويض انخفاض الألوان في الصورة ليروا بذلك الأبيض والذهبي.

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