طارق أبو جودة: أتنازل لزياد الرحباني وهذا رأيي بسمير صفير

حلّ الملحن اللبناني طارق أبوجودة ضيفاً على برنامج "المتهم" على شاشة الـLBCI و الـLDC اللبنانية، مع مقدميه رجا ناصر الدين ورودولف هلال، في حلقة أشارت عناوينها إلى أنها ستكون نارية بامتياز خصوصاً دخول طارق إلى الحلقة بالجرّافة ليجرف كل شخص أساء له على حد وصفه، إلا أنه بدا واضحاً أن طارق أراد المهادنة، وأكثر ما كان لافتاً في الحلقة هو الهجوم القاسي الذي شنه على زميله الملحن اللبناني سمير صفير، بالإضافة إلى تحدّث طارق عن نفسه ونجاحاته بشكل مفرط، مستخدماً عبارات تميل إلى الغرور، في وقت يعتبرها هو ثقة بالنفس عالية.

فدخل طارق أبوجودة إلى البرنامج وهو يقود جرّافة، وشرح سبب دخوله بهذه الطريقة بالقول: "بدي أجرف كل شخص حكي عليّ"، كما ظهر طارق واضعاً نظّارات السوداء وعمّا إذ كان سبب وضعها ليختبىء وعدم اكتشاف كذبه، قال طارق: "أنا لا أكذب وأقول الصراحة".

طارق: "إطلالاتي قليلة ولكنها مدروسة"

وعن إطلالاته، حيث قال له مقدما البرنامج أنهما منذ سنة يحاولان استضافته لكنه كان يرفض الحضور، رد طارق: "إطلالاتي قليلة ولكنها مدروسة"، مضيفاً أنه لا يريد أن يأتي ليجرّح بأحد لكنه اليوم قرر أن يقول كل الأمور بصراحة.

أما في ما يتعلق بارتباطاته المتعددة إذ أنه خطب 7 مرّات وهو حالياً خاطب، قال طارق إن كل البنات اللواتي تعرّف عليهن من أفضل البنات ولكنه لم يتفق معهن من جهة، ومن جهة أخرى تعرّف على بعضهن في أول سنين حياته باعتبار أن خياراته وقتها لم تكن دقيقة.

من هو مسرّب ديو وائل كفوري ويارا؟

وبالحديث عن أعماله، أكد طارق خلال الحلقة مراراً أنه هو الرقم واحد، وأن أعماله كفيلة بإبقائه الرقم واحد إلى السنوات العشرة المقبلة، وبالتطرق إلى الكلام عن يارا، أكد أطارق أنه هو ويارا شخص واحد.

وشكر أبوجودة كل من عادل كرم وطارق على وقفتهما بجانب يارا، موضحاً أن طارق يقف إلى جانب يارا بكل محبة وإخلاص، مؤكداً أنه هو مدير أعمال يارا، وأن طارق يقدم الدعم لها، ووصف كل من يقول بأن يارا أنهت عقدها معه كمدير أعمال بأنهم "شراشيح ".

وعمّا إذا كان عادل كرم ويارا متزوجين، قال "بالتأكيد لا يوجد زواج، ولكن عن احتمال وجود علاقة حب تجمعهما عليكما أن تسألا عادل ويارا". وأشار طارق إلى أن استضافة يارا في برنامج "هيدا حكي" مع عادل كرم والفيديو الكليب الذي جمعهما، كانا السبب في انتشار الشائعات عنهما.

أما في قضية تسريب الديو الذي جمع وائل كفوري بيارا، ورداً على اتهام طارق بتسريبه، قال الملحن: " عيب أن أُتهم بهذا الأمر"، مؤكداً أن تسريب الديو في نفس وقت نزول الألبوم في السوق ليس لصالحه، مشيراً إلى أنه لو أراد تسريبه كان لفعلها قبل نزول الألبوم أو بعده بوقت طويل، موجهاً اللوم إلى وائل كفوري الذي أثار الموضوع مراراً.

طارق يتنازل عن الرقم واحد لزياد الرحباني

وعمد مقدما البرنامج إلى طرح بعض أسماء الشعراء والملحنين أمام طارق لمعرفة ردود فعله، فوجها له سؤال عن الدعوة القضائية التي رفعها ضده سمير نخلة وهو شاعر الديو الذي جمع وائل ويارا، فتفاجأ أبوجودة بهذا الأمر وأكد أنه لم يتلق دعوى من أحد.

ورداً على وصف الشاعر والملحن سليم عساف بأنه مبتدىء و"جديد" في عالم التلحين، قال طارق: "إن هذا ليس انتقاصاً من عساف، وأنا لا أعرفه كملحن منذ وقت طويل"، ليؤكد له رجا أن عمر سليم في عالم التلحين هو 13 عاماً، ليعدل طارق عن رأيه ويقول "إذا هيك يعني سليم قديم".

ورداً على كلام الملحن سليم سلامة الذي قال بأنه ثمة أشخاص أهم من طارق في إدارة الأعمال، قال طارق إنه خلق ليكون ملحناً وليس مدير أعمال، ولكنه يدير أعمال يارا حباً بها، ليشدد بعدها: "التلحين محسوبة لإلي"، وأضاف: "كل الملحنين عندهم عقدة طارق أبوجودة"، "أنا سابق عصري بـ10 سنوات".

أما الموسيقي إحسان منذر الذي قال إن طارق مختفي منذ 4 سنوات، رد طارق بأن إحسان مختفي منذ 10 سنوات.

وبالإجابة عن سؤال ما إذا كانت عقدته ليكون مكان زياد الرحباني، رد طارق: "أنا أتنازل عن الرقم واحد لزياد الرحباني".

وفي جردة لبعض النجمات اللواتي تعامل معهن طارق مثل نوال الزغبي ونانسي عجرم وهيفا وهبي أكد طارق أنه يحترم الجميع وليس لديه أي مشكلة مع أحد منهن، وأضاف: "أنا ما عندي أي مشكلة مع أي فنان".

طارق أبوجودة ليس سارق ألحان وهذا ثمن لحن واحد منه

أما بالنسبة للتهمة الأكبر الموجة لطارق عن سرقة الألحان، أكد أنه بشكل عام ثمة تشابهاً في ألحان الأغاني كثيراً، وخصوصاً بعض الجمل وهذا لا يعد سرقة، وأكد طارق أن لو تهمة السرقة صحيحة كانت توقفت إحدى أغانيه على الرغم من الدعاوى الكثيرة التي تلقاها بهذا الشأن وأضاف: "ما حدا من هالجلابيط قدر وقفلي أغنية"، وشبّه طارق بعض جمل الأغاني ببعضها مثل: "بحبك أنا كتير" لوائل كفوري التي هي من تلحينه و"قديش كان في ناس" من تلحين زياد الرحباني، "وإنت غيابك طال" للموسيقار ملحم بركات، مشدداً على أن هذا الأمر ليس سرقة بل هو تشابه في بعض الجمل، وأن هذا ما هو إلا توارد أفكار بين الملحنين، وأشار إلى أن الكثيرين يأخذون منه ألحان اليوم، رافضاً أن يكون ملحناً متخصصاً ليارا فقط.

وأعلن أبوجودة من خلال حلقة "المتهم" أن أي فنان يريد أخذ لحن منه بعد اليوم يحب أن يدفع مبلغ 50000$ أو يعطي طارق 10 بالمئة من حفلة كل فنان، باعتبار أن الأغنية الناجحة تستحق أن يدفع الفنان مبلغ عليها لأنها ستؤمّن له نجاح ساحق.

ورداً على كلام الفنان وليد توفيق الذي قال إن طارق يجب أن يتعلم كيف يتكلم مع الناس، عبّر طارق عن انزعاجه، وقال إنه تلقى تربية صحيحة، وأشار طارق إلى أنه لم يكن هناك ديو بين وليد ويارا بل كان هناك مشروع فيلم بينهما.

وعن اتهامه بالغيرة من حسن الشافعي لوجوده في لجنة تحكيم برنامج "أراب أيدول"، وإذا كان يعتبر أن البرنامج أكبر من حسن، قال طارق أنه هو كملحن لم يكن يعرف حسن قبل البرنامج، مؤكداً أن الموضوع ليس غيرة من حسن، وأشار إلى أنه كان عضواً في لجنة تحكيم "The Albums" مع الملحنين محمود خيامي وحسن الصالح على شاشة الـMBC منذ 7 سنوات، وأكد أنه لو طلب منه ليكون عضواً في لجنة التحكيم لا يقبل الدعوة معتبراً أنه لديه أمور أهم يقوم بها في الوقت الحالي، معبراً عن حبة للفنانة أحلام.

طارق أبوجودة عقدة سمير صفير

وبالحديث عن سمير صفير، شن طارق هجوماً عنيفاً عليه، رداً على كلام كان قد قاله سمير عنه في حلقة سابقة من "المتهم" حيث قال إن طارق "يتكركع" من سمير صفير، فوصف طارق سمير بأنه "ثقيل"، مؤكداً أن سمير عنده عقدة طارق أبوجودة لأنه يتكلّم عنه كلما ظهر على الإعلام، أما عن أعمال صفير قال طارق إنه لا يحب أعماله وأن جمله تشبه بعضها، وأنه غائباً منذ فترة طويلة، مؤكداً أنه لا يعترف به كملحن.

وأعطى طارق رأيه بمروان خوري، بأنه لا يحبه كفنان يغني بل يحب ألحانه، وأشار إلى أن مروان يتوفق في الألحان التي يعطيها للفنانين أكثر من تلك التي يلحنها لنفسه.

واعتبر الملحن أبوجودة أن يارا بالنسبة له هي أهم نجمة ووصفها بالوفية، معبراً عن حبه لكل نجمات لبنان، وأضاف إنه ليس مستعداً لإدارة أعمال نجمة آخرى بجانب يارا بالقول "ما إلي جلد".