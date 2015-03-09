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حصرياً: الطفل كريم الأبنودي حاول الانتحار فعلاً

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حصرياً: الطفل كريم الأبنودي حاول الانتحار فعلاً حصرياً: الطفل كريم الأبنودي حاول الانتحار فعلاً

الإثنين 09-03-2015 15:47

على الرغم من التعتيم على حقيقة إقبال الممثل الطفل كريم الابنودي بطل فيلم "حلاوة روح" أمام هيفا وهبي على الانتحار، ونفي والدته ومدير أعماله الأمر، والتأكيد فقط أنه مر بأزمة نفسية شديدة بعد استبعاد الفنانة غادة عبد الرازق له من مسلسلها الجديد "الكابوس" الذي سيعرض في رمضان المقبل، حصلت "سيدتي نت" على تفاصيل ما حدث، وفيه أن والدة كريم فوجئت بابنها ملقى على الأرض في غرفته وفشلت في ايقاظه، وهو ما اضطرها إلى الذهاب به إلى المستشفى ليتبين انه ابتلع عدداً كبيراً من الأدوية بهدف الانتحار.
وكانت غادة قد استبعدت كريم بعد أن قام بالاعتذار عن ثلاثة أعمال أخرى منها مسلسل "بين السرايات" للمخرج سامح عبد العزيز حتى يتفرغ تماماً لمسلسل "الكابوس".

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سيدتي