كيم كردشيان تبالغ في الحديث عن رغبتها في الإنجاب مجدداً

برغم أنّ الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية يؤكد أنّ نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian تختلق فكرة صعوبة حملها مجدداً، لأنها لا تريد إفساد جسدها مجدداً، فإن الأخيرة تحاول دائماً لفت الأنظار إلى أنها تعمل جاهدة لإنجاب شقيق أو شقيقة لابنتها.

وفي هذا السياق، تطرّقت Kim إلى الحديث عن عدد العلاقات الحميمة التي أقامتها مع زوجها بهدف إنجابها طفلاً.

وجاء حديثها ضمن الإعلان الترويجي لحلقة من برنامج تلفزيون الواقع الذي تشارك فيه مع عائلتها"keeping up with the kardashians ".

وقد وصل حديث Kim المبالغ فيه إلى حدّ قول إنها كانت تقيم 500 علاقة حميمة يومياً مع زوجها بهدف الحصول على طفل، الأمر الذي صدم الجميع.

يُذكر أنّ النجمة Kim Kardashian وزوجها النجم Kanye West لديهما طفلة حالياً تُدعى North West، وقد عانيا من صعوبات كثيرة قبل أن يُرزقا بها، وهما حالياً يحاولان أن يُنجبا طفلاً ثانياً، بحسب تصريحاتهما.

