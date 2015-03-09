أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
وزارة الصحة ترفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ 450 جنيها -
حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
عاجل| حبس الإعلامي «أحمد موسى» 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة نشر مكالمات هاتفية -
رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة -
حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيم كردشيان تبالغ في الحديث عن رغبتها في الإنجاب مجدداً

Google+ Print

الإثنين 09-03-2015 16:04

برغم أنّ الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية يؤكد أنّ نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian تختلق فكرة صعوبة حملها مجدداً، لأنها لا تريد إفساد جسدها مجدداً، فإن الأخيرة تحاول دائماً لفت الأنظار إلى أنها تعمل جاهدة لإنجاب شقيق أو شقيقة لابنتها.
وفي هذا السياق، تطرّقت Kim إلى الحديث عن عدد العلاقات الحميمة التي أقامتها مع زوجها بهدف إنجابها طفلاً.
وجاء حديثها ضمن الإعلان الترويجي لحلقة من برنامج تلفزيون الواقع الذي تشارك فيه مع عائلتها"keeping up with the kardashians ".
وقد وصل حديث Kim المبالغ فيه إلى حدّ قول إنها كانت تقيم 500 علاقة حميمة يومياً مع زوجها بهدف الحصول على طفل، الأمر الذي صدم الجميع.
يُذكر أنّ النجمة Kim Kardashian وزوجها النجم Kanye West لديهما طفلة حالياً تُدعى North West، وقد عانيا من صعوبات كثيرة قبل أن يُرزقا بها، وهما حالياً يحاولان أن يُنجبا طفلاً ثانياً، بحسب تصريحاتهما.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي