هل تنافس نجلا مبارك على حب شريهان؟

من جديد عاد الحديث عن العلاقة التي كانت تربط بين النجمة المصرية شريهان الغائبة عن الأضواء منذ مدّة، وبين علاء نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

فقد انتشرت بعض الصور التي حيّرت الجمهور وتساءل الكثيرون بمن ارتبطت شريهان من بين نجلي مبارك بعلاء أم بجمال؟ خاصة وأن الصور التي نشرت حضر فيها جمال وليس علاء في ستوديو إحدى بروفات الفوازير التي سبق وقدمتها شريهان.

وكان من المعروف أن شريهان عاشت قصة حب مع علاء وليس جمال، وكان مبارك رافضا بشدة لارتباط ابنه بفنانة، لذا قيل عند تعرّض شريهان لحادث كاد أن يصيبها بالشلل التام، أنّ مبارك هو من دبر الحادث للتخلص منها، إلا إنها نفت الأمر وقالت إن من دبّر الحادث هي زوجة رجل أعمال مشهور بالمجتمع بالمصري، وقام بتنفيذ عملية الاعتداء على شريهان مدير أعمال الرجل بتكليف من زوجته التي أزعجتها علاقة زوجها به.