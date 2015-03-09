عقد شريف عبد الفضيل على وشك أن ينتهي مع الأهلي، فما الذي ينوي النادي الأحمر فعله مع المدافع الدولي؟ علاء عبد الصادق مدير الكرة يجيب للصحفيين.

ينتهي عقد عبد الفضيل في الصيف المقبل، ويرغب الأهلي في أن يجدد للاعب، لكن بعد "تحدي" على حد وصف علاء عبد الصادق.

وقال علاء عبد الصادق: "عبد الفضيل لاعب فنيا رائع، يفيد أي فريق في مصر ومنهم الأهلي بالتأكيد".

واستدرك "عانى عبد الفضيل من إصابات قديمة، ولفترات طويلة.. لهذا قررنا أن نمهل نفسنا بعض الوقت، نشاهده، ونتروى في كل شيء".

وأردف "هذا تحدي لشريف عبد الفضيل، وهذا أمر ينطبق على كل لاعبي الأهلي".