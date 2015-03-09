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الأهلي يوضح.. ' لن يرحل أي لاعب لسنتين ' .. ولدينا خطة لو لم يعد الدوري

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الأهلي يوضح.. ' لن يرحل أي لاعب لسنتين ' .. ولدينا خطة لو لم يعد الدوري الأهلي يوضح.. ' لن يرحل أي لاعب لسنتين ' .. ولدينا خطة لو لم يعد الدوري

ماذا لو لم يعد الدوري المصري للحياة هذا الموسم؟ يجيب وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأحمر للصحفيين على هذا السؤال.

الصخرة يقول: "الأمر سيكون صعبا، لكن لدينا العديد من العروض لخوض مباريات ودية تساعدنا على تجاوز تلك المرحلة كما حدث بعد فاجعة بورسعيد".

وكان اتحاد الكرة قد أكد نيته إعادة الدوري للحياة بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي في الاسبوع الأخير من شهر مارس.

لكن ماذا لو لم يعد، هل هناك لاعبين سيتركهم الأهلي يرحل للاحتراف الأوروبي كما تردد؟

لن يرحل أحد

يرد علاء عبد الصادق مدير الكرة بالأهلي "لن يرحل أحد".

وأوضح "على مدار عامين، لن يرحل أحد عن الأهلي حتى نعد فريقا جديدا قويا".

وتابع "وبالمناسبة لم يصل عقد احتراف لأحد، كلها اتصالات ودية لإجراء فترات معايشة، وأنا تحدثت مع اللاعبين.. ولن نترك أحدا خلال العامين المقبلين".

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فيديو اليوم السابع