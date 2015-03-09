الأهلي يرد.. لماذا لم يستعن بأبو تريكة وببركات

لماذا لم يستعن الأهلي بأيقونة مثل محمد أبو تريكة ونجم رائع مرتبط بالقلعة الحمراء بذكريات وإنجازات عظيمة مثل محمد بركات؟ يجيب النادي الأحمر في ممثله علاء عبد الصادق مدير الكرة.

وقال علاء عبد الصادق: "حين توليت منصبي تحدثت مع محمد أبو تريكة ومع بركات، لاستطلاع رأي الثنائي في العمل مع النادي".

وتابع "كان واضحا أن العمل الإعلامي يستهوي محمد بركات أكثر من أي عمل إدري في النادي".

وأردف "أما فيما يخص أبو تريكة، فقد شعرت أن قيمته الكبيرة تجعله غير مناسب لهذا العمل".

ثم استدرك "ما أقصده أن أبو تريكة أوضح لي أن لديه رؤية خاصة بمستقبله لم يفصح عنها بعد، لكنها ليست عملا إداريا في الوقت الراهن مع الأهلي".

وأتم "الثنائي من أكبر نجوم الأهلي في تاريخه، وله قيمة كبيرة لدى النادي بلا شك".