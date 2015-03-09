الزمالك يستعين بالجونة لرسم الخطة بناء على ' سرعة واتجاه الرياح '

استعان الجهاز الفني للزمالك بإدارة الجونة للتعرف على حالة الأجواء في ملعب الأخير، والذي سيستقبل موقعة الفريق الأبيض ورايون سبورتس الرواندي.

الزمالك يستقبل رايون سبورتس الرواندي في الـ15 من شهر مارس الجاري ضمن دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

واتصل الجهاز الفني للزمالك بمسؤولي الجونة لمعرفة سرعة الرياح في الملعب خلال تلك الفترة، واتجاهها.

ويأمل الزمالك في الاستفادة من تلك المعلومات خلال تحضير الفريق للمباراة.

ويسافر الزمالك يوم الخميس إلى الجونة، ليتدرب يومي الجمعة والسبت قبل خوض اللقاء عصر الأحد.