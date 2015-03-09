أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
وزارة الصحة ترفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ 450 جنيها -
حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
عاجل| حبس الإعلامي «أحمد موسى» 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة نشر مكالمات هاتفية -
رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة -
حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يستعين بالجونة لرسم الخطة بناء على ' سرعة واتجاه الرياح '

Google+ Print
الزمالك يستعين بالجونة لرسم الخطة بناء على ' سرعة واتجاه الرياح ' الزمالك يستعين بالجونة لرسم الخطة بناء على ' سرعة واتجاه الرياح '

استعان الجهاز الفني للزمالك بإدارة الجونة للتعرف على حالة الأجواء في ملعب الأخير، والذي سيستقبل موقعة الفريق الأبيض ورايون سبورتس الرواندي.

الزمالك يستقبل رايون سبورتس الرواندي في الـ15 من شهر مارس الجاري ضمن دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

واتصل الجهاز الفني للزمالك بمسؤولي الجونة لمعرفة سرعة الرياح في الملعب خلال تلك الفترة، واتجاهها.

ويأمل الزمالك في الاستفادة من تلك المعلومات خلال تحضير الفريق للمباراة.

ويسافر الزمالك يوم الخميس إلى الجونة، ليتدرب يومي الجمعة والسبت قبل خوض اللقاء عصر الأحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع