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لا تتخلّي عن الملعقة في روتينك الجمالي

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لا تتخلّي عن الملعقة في روتينك الجمالي لا تتخلّي عن الملعقة في روتينك الجمالي

الجمعة 06-03-2015 17:19

تحتاج كلّ امرأة إلى مستحضر يُساعدها في تطبيق المكياج بشكل دقيق وتصحيح الأخطاء التي قد ترتكبها أثناء وضع الأي لاينر أو الماسكرا أو حتى البودرة. في العادة، تستعين المرأة بالأعواد القطنية، أو المناديل الورقية، فيما لدى خبراء التجميل طرقهم الخاصّة في ابتكار تقنيّات تسهّل عملية وضع المكياج. أما أنت ـ سيدتي ـ فاكتشفي أهمية استخدام الملعقة في روتينك الجمالي، لا لتطبيق مستحضرات التجميل فقط، بل للتخلّص من انتفاخ العين أو نزع اللحم الميت عن الأظافر. تابعي التفاصيل:

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1.الملعقة للتخلّص من اللحم الميت على الأظافر: ضعي يدك تحت الماء الدافئ لمدّة تتراوح بين 10 و 15 ثانية. بعد ذلك، جفّفيها من دون تطبيق الكثير من الضغوط، واستعيني بالملعقة لدفع اللحم الميت بلطف نحو الخلف. هذه الحيلة مفيدة جداً، خصوصاً إذا كنت قد نسيت وضع الطلاء. تكرار هذه التقنية سيخلّصك من اللحم الميت نهائياً.

2.الملعقة للتخفيف من انتفاخ العينين: قبل أن تتوجّهي إلى النوم، اختاري ملعقة صغيرة، واغسليها جيداً، ثم ضعيها في الثلاجة. عندما تستيقظين، خذي الملعقة الباردة من الثلاجة واضغطي بها على منطقة تحت العينين لمدة30 ثانية لكلّ عين.

3. استعيني بالملعقة لوضع الماسكرا: إنك لست الوحيدة! الكثيرات من النساء يُخطئن أثناء وضع الماسكرا، ما يؤدّي إلى ترك آثار سوداء على الجفن العلوي أو السفلي، يصعب تنظيفها. ها هو الحلّ في استخدام الملعقة لمنع الماسكرا من الانزلاق. بالنسبة إلى الجفن العلوي، ثبّتي الملعقة فوق خط الرموش، ثمّ ضعي الماسكرا. أمّا على الجفن السفلي، فعليك بوضع الملعقة على أسفل خط الرموش، قبل تطبيق الماسكرا.

4. الملعقة للتقليل من تورّم البثور وأحجامها: عليك أولاً تنظيف الحبوب والبثور وتطهيرها. ثمّ خذي ملعقة من الثلاجة، واستعيني بها للضغط على البثور، وستلحظين كيف سيتدنّى الورم بالتدريج.

5. الملعقة لتحديد الوجه بشكل صحيح: إذا كنت تعانين من مشكلة في وضع بودرة الخدود، ننصحك بالاستعانة بالملعقة عبر وضعها على عظمة الوجنة لتتمكّني من تحديد الكونتور قبل توزيع البودرة ومزجها.

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