"OPI" تحتفل بقوة وجمال المرأة في يوم المرأة العالمي

إنه "يوم المرأة العالمي" في الثامن من مارس الجاري، وتفتخر "OPI" أن تحتفل بهذه المناسبة دعماً للمرأة التي نحب.

إن شعارنا هذه السنة في "يوم المرأة العالمي" هو #MakeItHappen مع البنفسجي، كلون يرمز إلى العدالة والمساواة #PaintItPurple! ولاكتشاف المزيد عن طريقة مكافآت "OPI"، تفحّصي #OPICares.

تتوفر منتجات "OPI" في أكثر من 100 بلد الآن، بأشكالها المتميزة وألوانها العصرية والنابضة بالحياة واصطباغها الغني وطبقتها المقاومة وألوانها التي تدوم لوقت أطول، فكل ذلك يتمحور حول منح المرأة في كل مكان فرصة لكي تتمتع بالفخامة والتعبير عن قوتها المتأصلة فيها، بالإضافة إلى الجمال عندما تستمتع بأوقاتها! وفي هذه المناسبة، فإن "OPI" تحيّي الجانب العاطفي والمرح عند المرأة!

“Purple with a Purpose” هذا اللون الغني والحيوي هو مثالي للتباهي في مناسبة "يوم المرأة العالمي"، إذ يعكس حركة معنى اللون التي تتجاوز ما وراء اللون النابض للأظافر لترمز إلى المساواة بين المرأة والعدالة.

“Do You Like It?” نعم، إنه كذلك بالفعل! هذا اللون الأكثر نعومة من الليلكي هو خيار رائع لارتدائه في الثامن من مارس المقبل لندع العالم يعرف أنكم تدعمون بقوة حقوق المرأة.

“You are Such a Budapest" إنه الجانب الأكثر لطفاً، ولكنه ليس الأقل قوة! إنه ناعم ولكن من دون شك هناك لمسة سحرية من الروعة عندما تريدون #PaintItPurple من أجل "يوم المراة العالمي".