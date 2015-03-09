خطة لإنقاذ المصانع المتعثرة بـ500 مليون دولار على مكتب الرئيس

كشف محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى وعضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات المصرية، عن إعداد اللجنة مذكرة تتضمن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خاص للمصانع المتعثرة والمتوقفة التى تبلغ ما لا يقل عن 7 آلاف مصنع.

وأضاف البهى فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن رأس مال الصندوق سيبدأ بـ500 مليون دولار، على أن يتم تشكيل لجان مختلفة تعمل على دراسة وحل جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه المصانع المتعثرة والمتوقفة ودراسة كل حالة على حدة سواء كانت أسباب التعثر متعلقة بالتمويل أو مشاكل مع البنوك أو التى تحتاج إلى تحديث، مؤكدا أن اللجنة ستضم خبراء ذوى خبرات كبيرة من أجل الإسراع فى حل المشاكل التى تواجه المصانع.

وأكد البهى أنه حال الموافقة على إنشاء الصندوق فإن هذا من شأنه أن يعمل على إعادة بث الروح مرة أخرى داخل هذه المصانع مما سيؤدى إلى توفير ملايين فرص العمل التى بدورها ستساهم فى القضاء على البطالة فى مصر التى بلغت معدلات غير مسبوقة تصل نسبتها إلى 13.3%، كما سيدر عائدات بالمليارات على خزينة الدولة جراء إعادة تحصيل الضرائب من هذه المصانع. وأشار رئيس لجنة التعاون العربى إلى أن الصندوق سيساهم فى إنشائه رجال أعمال عرب ومؤسسات مالية عربية، لافتا إلى أنه عقب الحصول على الموافقة سيتم إعداد زيارات إلى العديد من البلدان العربية مثل الإمارات والكويت والسعودية وغيرها من الدولة الداعمة لمصر لعرض فكرة الصندوق والمشاركة فى إنشائه.