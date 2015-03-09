مصرع ربة منزل صدمتها بسيارة بسوهاج‎

لقيت ربة منزل مصرعها في حادث سير بسوهاج إثر اصطدام سيارة مجهولة بها أودت بحياتها. وكان اللواء إبراهيم صابر فرج مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة طما بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول المدعوة “سمر جاد السيد – 40 سنة – ربة منزل”، ومصابة بجرح بالجبهة وكسور مضاعفة بالقدمين، حيث توفيت أثناء تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي. بالانتقال والفحص وسؤال زوج المتوفاة المدعو “بخيت حلمي عبد البر – 47 سنة – عامل” ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء سير زوجته بذات الناحية اصطدمت بها سيارة مجهولة “فرت هاربه”، مما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة “نزيف بالمخ” نتيجة حادث سيارة، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.