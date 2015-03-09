“أسيك” للهندسة توقع عقد التشغيل والإدارة مع كبرى شركات الأسمنت في إثيوبيا

أعلنت شركة “أسيك” للهندسة والإدارة وهي إحدى شركات مجموعة “أسيك” القابضة التابعة لشركة القلعة في قطاع الأسمنت والإنشاءات، وتتخصص في مجال الإدارة الفنية والهندسية لمصانع الأسمنت عن توقيع عقد جديد مع الشركة الإثيوبية “National Cement Share Company” لتوفير خدمات الإدارة الفنية والتشغيلية لمصنع أسمنت تبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن كلنكر سنويًا ،ويقع في مدينة دير داوا التي تبعد 450 كم شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت “أسيك” للهندسة أن عقدها مع شركة “National Cement Share Company ” وهي واحدة من أكبر شركات إنتاج الأسمنت في إثيوبيا ،ويهدف إلى تزويد الشركة الإثيوبية بالخبرات التي تحظى بها “أسيك” للهندسة سعيًا لزيادة حجم الإنتاج وخفض التكاليف الإنتاجية والارتقاء بمعايير الجودة، علمًا بأن العقد تبلغ مدته عاماً واحداً وهو قابل للتجديد خمس سنوات أخرى. وأوضح خالد السباعي الرئيس التنفيذي لشركة أسيك للهندسة والإدارة، أن الاتفاقية الجديدة تأتي ضمن خطط الشركة الطموحة وتطلعاتها للتوسع في أسواق جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، وذلك على خلفية النجاح الكبير الذي حققته الشركة من خلال تعاقدها مع شركة “Cimento Nacional Company” في موزمبيق.

وستقوم شركة “أسيك” للهندسة أيضًا بتزويد الشركة الإثيوبية بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الأسمنت من نظم إدارة العمليات الإنتاجية ومعايير مراقبة الجودة وأعمال الصيانة ،وكذلك نظم إدارة المخازن والموارد البشرية، فضلاً عن توفير الدورات التدريبية للعمالة الاثيوبية بمصنع الأسمنت من خلال برامج ودورات أكاديمية أسیك للتدريب الفني. يذكر أن شركة “أسيك” للهندسة تقوم حاليًا بتقديم خدمات الصيانة والتشغيل لعشرة خطوط إنتاج في سبعة مصانع أسمنت بمصر بما يمثل 25% تقريبًا من الطاقة الإنتاجية للأسمنت في السوق المصري، فضلاً عن عدة عقود لتقديم حلول الصيانة والتشغيل بالعديد من مصانع الأسمنت الرائدة في أسواق المنطقة.