السويد ترفع مساهمتها السنوية لدعم اللاجئين الفلسطينيين إلى 36 مليون دولار

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ،أن السويد قامت بزيادة مساهمتها السنوية لتصل إلى 36 مليون دولار، بزيادة مليوني دولار عما قبل.

وذكرت الأونروا أنها ستوظف هذا الدعم في أعمال التنمية البشرية ،وخاصة بمجالات الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية ،في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا.

وشكر فيليبه سانشيز مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية حكومة وشعب السويد، وقال إن الاونروا مستمرة في جهودها في مجال التنمية البشرية للاجئي فلسطين، وإن أهمية هذا الأمر تزيد مع انتشار الاضطرابات والتطرف في منطقة الشرق الأوسط.