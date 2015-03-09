أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
وزارة الصحة ترفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ 450 جنيها -
حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
عاجل| حبس الإعلامي «أحمد موسى» 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة نشر مكالمات هاتفية -
رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة -
حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

دفاع “أحداث الوزراء” يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا

Google+ Print
دفاع “أحداث الوزراء” يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا دفاع “أحداث الوزراء” يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا

احداث مجلس الوزراء

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، نظر إعادة محاكمة 16 متهمًا ، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

وقدم دفاع المتهمة نعمة محمد دفعًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر الدعوى، نظرًا لأن موكلته كانت تبلغ الخامسة عشرة أثناء الواقعة، فى الوقت الذى قدم خلاله دفعًا أخرًا بانتفاء حبس المتهمة احتياطيًا ،وكذلك بطلان أمر الإحالة.

يذكر أن المحكمة،قد قضت فى فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً “غيابياً” بالسجن المؤبد” ،إلى جانب معاقبة 39 متهماً “أحداث” بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا