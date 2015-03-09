فرقة الموسيقى العربية تستضيف المطرب السوري صفوان بهلوان بحفلها الجمعة المقبلة

يشدو المطرب السورى صفوان بمجموعة من أشهر أغانى الموسيقار محمد عبد الوهاب، وذلك بالحفل الذى تستضيفه به فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ، والمقام فى الثامنة مساء الجمعة 13 مارس على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ويحى بهلوان الفاصل الثانى للحفل باغانى. مصر نادتنا ، ايه جرى يا قلبى ، بلاش تبوسنى فى عنيا ، ياللى نويت تشغلنى ، موال ، ايه انكتب لى ..

بينما تقدم الفرقة بالفاصل الأول موسيقى “الى سيدتى” اعداد وتوزيع قائد الحفل صلاح غباشى،والذى يهديها لكوكب الشرق أم كلثوم، والتى تقدم الفرقة لها اغانى دارت الايام تشدو بها نهاد فتحى ، اغداً القاك تتغنى بها حسناء وموسيقى ساكن قصادى اداء عازف الكمان سعد محمد حسن .

الجدير بالذكر ان محمد عبد الوهاب قدم لام كلثوم عشرة الحان هى انت عمري ، امل حياتي ، هذه ليلتي ، دارت الايام، فكروني ، اغدا القاك ، انت الحب ، اصبح عندي بندقية ، على باب مصر وليلة حب وتميزت بالمقدمات الموسيقية التى تم اعتبارها جزء أساسى فى اللحن واستخدم فيها كل ما أوتى من موهبة لتكون تحفا موسيقية وليست فقط تمهيدا للغناء وصارت تعزف كمقطوعات موسيقية مستقلة ولا شك أن تلك المقدمات كانت احد أسباب نجاح سلسلة ألحانه لأم كلثوم حيث اطلق عليها النقاد ” الشوامخ الموسيقية” .