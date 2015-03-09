بالصور.. اعتصام المئات من عمال الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولي بالسويس

اعتصم اليوم المئات من عمال الشركة المصرية الهندية لانتاج البولي، بمنطقة شمال غرب خليج السويس “استر ظهر” بسبب ما وصفوه بتعنت إدارة الشركة، لتحقيق مطالب العاملين، والتهرب من عقد لقاء مع أعضاء النقابة، للبت فى مطالب العمال، وتحديد جدول زمني لتحقيقها.

قال العمال فى بيان لهم، أنهم يطالبون بتدخل الدكتورة “ناهد العشري” وزير القوي العاملة، واللواء العربي السروي المحافظ، والوقوف بجوار العمال، للحصول على حقوقهم القانونية.

وأضاف العمال، أن أعضاء اللجنة النقابية، عرضت جميع ما يلزم من اوراق ومستندات، وقوانين وقرارات وزارية، لتؤكد لإدارة الشركة حقوق العاملين، الموضيع المتعلقة بنظام العمل “النهارى والورادى ” وساعات الراحة، و بدل الوجبة، وحافز الانتاج والمساواة بشركات البتروكيماويات، ولا سيما شركات الشركة القابضة، والمنح والمزايا الموسمية.

وأوضح العمال، أن ما تحقق فى بداية التفاوض بعض النجاحات على مستوى البندين (3,6)، وتعمدت الشركة المماطلة بخصوص البنود (1,2,4)، رغم تقديمنا المستندات اللازمة، التى تثبت حقوق العاملين القانونية، علاوة على تجنب الحديث فى البند رقم (5)، وذلك حسبما قالت الادارة ان الظروف المالية والمادية للشركة، تحول دون تنفيذه الان.