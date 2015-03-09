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تأجيل محاكمة 23 متهمًا بأحداث السفارة الأمريكية لـ 16 مارس‎

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تأجيل محاكمة 23 متهمًا بأحداث السفارة الأمريكية لـ 16 مارس‎ تأجيل محاكمة 23 متهمًا بأحداث السفارة الأمريكية لـ 16 مارس‎

أحداث السفارة الأمريكية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة 23 متهمًا، فى ضوء اتهامهم بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، التى وقعت فى 22 يوليو 2013، إلى جلسة 16 مارس الجارى، للإطلاع.

وأسندت النيابة الى المتهمين عددًا من الإتهامات، من بينها، “التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد” للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبى” وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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