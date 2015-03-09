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بالصور.. تنظيم مركز إعلام الخارجة ندوة إعلامية للحديث عن الأنشطة المدرسية

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بالصور.. تنظيم مركز إعلام الخارجة ندوة إعلامية للحديث عن الأنشطة المدرسية بالصور.. تنظيم مركز إعلام الخارجة ندوة إعلامية للحديث عن الأنشطة المدرسية

ندوة “الأنشطة المدرسية ودورها فى تنمية المواهب

صرح حمدى كامل -مدير مركز اعلام الخارجة- بتنظيم المركز ندوة إعلامية، بعنوانب ”الأنشطة المدرسية ودورها فى تنمية المواهب لدى الطال”،  وقال أن الندوة عقدت بمقر مدرسة الأمل الإعدادية، و حاضر فيها “مجدى محمود حافظ” موجه عام الأنشطة التربوية، بمديرية التربية والتعليم.

وتناولت الندوة الحديث عن الأنشطة المدرسية وأهميتها، حيث أنها جزء لا يتجزأ من العملية التربوية، وبدونها لا تكتمل العملية التربوية، وأن الأنشطة المدرسية، تعزز قيم الولاء والإنتماء للوطن، مجالات الأنشطة المدرسية “البدنية-الثقافية – الفنية – العلمية- البيئية”، وكيف أنها تساعد على كشف الميول والمواهب، لدى الطالب وصقلها.

و أوضح مجدى المردود، الذى يعود الطالب فى كل مجال من مجالات الأنشطة على حدة، وأضافت السيدة “شربات عيد” مديرة المدرسة، بعض المعوقات التى تعوق الأنشطة المدرسية، منها عدم وجود متخصص فى مجال التربية الموسيقية، وقلة الخامات والأجهزة، إختتمت الندوة بنشاط مسرحي، قام به مجموعة من طلبة وطالبات المدرسة، تم فيه تمثيل كان وأخواتها بصورة تمثيلية.

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