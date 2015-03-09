تأجيل إعادة محاكمة 16 متهمًا بـ”أحداث الوزراء” لـ 16 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، نظر إعادة محاكمة 16 متهمًا ، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 16 مارس الجارى، مع استمرار حبس المتهمين.

والجدير بالذكر أن المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً “غيابياً” بالسجن المؤبد” ،إلى جانب معاقبة 39 متهماً “أحداث” بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.