أخصائية نساء تكشف الأسباب النفسية لعدم وصول الزوجة لنشوة الجماع

الأسباب النفسية لعدم وصول المرأة لنشوة الجماع

أرسلت قارئة 18 عامًا تسأل: متزوجة حديثًا وأعانى صعوبة الوصول لنشوة الجماع؟ فما أسباب ذلك؟

وتجيب على التساؤل الدكتورة عزة محمود، أخصائية النساء والتوليد، مطمئنة السائلة على حالتها، وما تعانيه، مؤكدة أن عدم الوصول إلى النشوة الجنسية قد يكون خللاً نفسيًا بحتًا، نتيجة صغر عمر الزوجة السائلة وقلة خبرتها بالحياة الزوجية، كما أن تغيير المناخ وصعوبة التأقلم فى الأيام الأولى على الزواج ومتطلباته من مهام ومتطلبات، قد يمثل ضغطًا نفسيًا هائلاً يعيق الزوجة عن الاستمتاع بالعلاقة الجنسية وصعوبة الوصول للنشوة أثناء الجماع.

أسباب صعوبة وصول المرأة لنشوة الجماع

وتابعت عزة قائلة "أسباب صعوبة الوصول للذة الجنسية أو النشوة عند السيدات كثيرة، أهمها وأشهرها على الإطلاق ممارسة الفتاة للعادة السرية قبل الزواج فتتغير طبيعة استمتاعها ونشوتها من المهبل إلى البظر، أو تشتت انتباهها أثناء العلاقة الجنسية، أو التعرض لاستغلال جنسى أو معاملة سيئة من الطرف الآخر، أو لأسباب مرضية قد تتعلق بالإصابة بالالتهابات المتكررة أو ضيق المهبل أو ضعف الإفرازات أو جفاف المهبل، وكلها أعراض يلزم فيها العرض على مختص لاستشارته وتلقى العلاج".

الحديث بين الزوجين يحسن الوصول لنشوة الجماع

ونصحت عزة بضرورة تحدث الزوجة مع الزوج بصراحة فى طبيعة العلاقة الزوجية، ومدى استمتاع كل منهما، مع الكشف عن مشكلات كل طرف ومساندة كل منهما للآخر.

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