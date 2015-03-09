الرئيس السودانى يتعهد باستكمال برامج التنمية فى شرق البلاد

تعهد الرئيس السودانى عمر البشير، مرشح حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" للرئاسة فى الانتخابات المقررة فى شهر أبريل المقبل، بإكمال مشروعات التنمية بكل ولايات شرق السودان، وزراعة مليون فدان بولاية كسلا، دعما للأمن الغذائى والتصدير للخارج.

وواصل البشير اليوم الاثنين، حملته الانتخابية المكثفة من محطة جديدة هى مدينة "كسلا"-عاصمة ولاية كسلا شرق السودان، بخطاب أمام حشد جماهيرى كبير طرح فيه برنامجه للانتخابات.

ورحب البشير، بالذين سيدعمونه فى الانتخابات وأولئك الذين يعارضونه، وقال "مرحبا بهم جميعا موالين ومعارضين وكلهم مواطنين من الدرجة الأولى".

وشدد على أن برنامجه الانتخابى قائم على المحافظة على السلام الذى تحقق، إلى جانب التمسك بالدين وراية التوحيد.

وأشار الرئيس السوداني، إلى أن انفصال دولة الجنوب أدى إلى ضائقة مالية أثرت على مشروعات التنمية، لافتا إلى أنها انفرجت الآن، واعدا بإكمال كل مشروعات التنمية من صحة وتعليم وخدمات فى كل ولايات شرق السودان.

كما تعهد البشير بإنشاء المنطقة الحرة المقترحة فى كسلا، وقال "نريدها منطقة صناعية من الدرجة الأولى ومكانا للتجارة الحرة لتحقيق التكامل الاقتصادى مع دولة إريتريا".

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