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المجر تعتزم إرسال قوات للعراق للانضمام للتحالف الدولى لمحاربة "داعش"

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المجر تعتزم إرسال قوات للعراق للانضمام للتحالف الدولى لمحاربة "داعش" المجر تعتزم إرسال قوات للعراق للانضمام للتحالف الدولى لمحاربة "داعش"
أعلن رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان أن حكومته ستخاطب البرلمان للتصريح بإرسال قوات مجرية للانضمام لحلفائها الغربيين فى الحرب ضد تنظيم داعش بالعراق.

وأضاف أوربان فى تصريحات نقلتها "فوكس نيوز" اليوم الاثنين، خلال لقاء مع برلمانيين أن المشاركة فى العمليات العسكرية التى ينظمها التحالف الغربى ضد داعش من شأنه أن يجلب الهيبة للبلاد والاعتراف بسياستها الخارجية.
>وصرح وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو فى وقت سابق بأن بلاده قد ترسل من 100 إلى 150 جنديا بناء على طلب من الولايات المتحدة للعمل مع القوات الألمانية والإيطالية فى شمال العراق لحراسة مراكز التدريب للقوات العراقية.
>ولم يعد حزب فيدس، الذى ينتمى إليه أوربان، يملك أغلبية الثلثين فى البرلمان التى تسمح التفويض للقيام بمهمة عسكرية إلا أن بعض نواب المعارضة أبدوا استعدادهم لقبول ذلك المقترح.
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