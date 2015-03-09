عم شهيد تفجير العريش: "عمرو" متزوج حديثًا ونفخر أنه شهيد الواجب

قبل 3 شهور من انتهاء خدمته، نال الشهيد المجند عمرو محمد سيد عبد الرحيم 23 عامًا، الذى يقيم بمدينة بنى سويف، شرف الشهادة فى سبيل الوطن، بعدما كان من بين ضحايا انفجار عبوة ناسفة بمدرعة أثناء مرورها ظهر اليوم فى منطقة الخروبة شرق العريش.

"اليوم السابع" التقى محمود محمد "رجل أعمال" عم الشهيد عمرو محمد سيد عبد الرحيم، والذى قال إن ابن شقيقه حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، متزوج ولديه طفل عمره 10 أشهر، وكان يقضى مدة الخدمة كمجند، ولم يتبق على انتهاء مدة خدمته سوى 3 شهور فقط، وكان يتمتع بخلق رفيع يشهد به كل من يعرفه، وله شقيقان هما فاطمة الفرقة الثانية كلية التجارة، وإسلام بالثانوى الصناعى، ووالدهم على درجة مدير عام بإدارة الرقابة التموينية بالمحافظة.

وأضاف عم الشهيد عمرو محمد سيد عبد الرحيم: "عملنا أنه أحد شهداء الحادث الثلاثة، وننتظر قدوم جثمانه من مستشفى العريش، ونفتخر أنه شهيد الواجب، بعدما نال الشهادة أثناء حراسة وطنه والدفاع عنه.

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الشهيد عمرو محمد سيد عبد الرحيم



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الشهيد



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صورة محمد ابن الشهيد عمرو محمد سيد عبد الرحيم

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