أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
وزارة الصحة ترفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة لـ 450 جنيها -
حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
عاجل| حبس الإعلامي «أحمد موسى» 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة نشر مكالمات هاتفية -
رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة -
حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عم شهيد تفجير العريش: "عمرو" متزوج حديثًا ونفخر أنه شهيد الواجب

Google+ Print
قبل 3 شهور من انتهاء خدمته، نال الشهيد المجند عمرو محمد سيد عبد الرحيم 23 عامًا، الذى يقيم بمدينة بنى سويف، شرف الشهادة فى سبيل الوطن، بعدما كان من بين ضحايا انفجار عبوة ناسفة بمدرعة أثناء مرورها ظهر اليوم فى منطقة الخروبة شرق العريش.

"اليوم السابع" التقى محمود محمد "رجل أعمال" عم الشهيد عمرو محمد سيد عبد الرحيم، والذى قال إن ابن شقيقه حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، متزوج ولديه طفل عمره 10 أشهر، وكان يقضى مدة الخدمة كمجند، ولم يتبق على انتهاء مدة خدمته سوى 3 شهور فقط، وكان يتمتع بخلق رفيع يشهد به كل من يعرفه، وله شقيقان هما فاطمة الفرقة الثانية كلية التجارة، وإسلام بالثانوى الصناعى، ووالدهم على درجة مدير عام بإدارة الرقابة التموينية بالمحافظة.

وأضاف عم الشهيد عمرو محمد سيد عبد الرحيم: "عملنا أنه أحد شهداء الحادث الثلاثة، وننتظر قدوم جثمانه من مستشفى العريش، ونفتخر أنه شهيد الواجب، بعدما نال الشهادة أثناء حراسة وطنه والدفاع عنه.
>الشهيد عمرو محمد سيد عبد الرحيم - 2015-02 - اليوم السابع
>

الشهيد عمرو محمد سيد عبد الرحيم

الشهيد - 2015-02 - اليوم السابع
>

الشهيد

صورة محمد ابن الشهيد عمرو محمد سيد عبد الرحيم - 2015-02 - اليوم السابع
>

صورة محمد ابن الشهيد عمرو محمد سيد عبد الرحيم

موضوعات متعلقة..

3 شهداء و3 مصابين فى انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة أمنية بسيناء

أسماء المصابين فى حادث انفجار عبوة ناسفة بسيارة أمنية فى العريش

تواصل الحرب على الإرهاب بشمال سيناء.. مقتل 17 مسلحًا وضبط 11 مشتبهًا.. واستمرار عمليات ملاحقات الإرهابيين.. والعثور على جثة مفصولة الرأس جنوب الشيخ زويد.. وفتح معبر رفح أمام حركة العبور بين مصر وغزة

هجمة إرهابية خسيسة على محافظات المحروسة.. إرهابيون يستهدفون البنوك والكنائس والمدارس.. إصابة فردى خدمة كنيسة الفرنسيسكان.. وإطلاق نار على قسم بالسويس.. إخلاء مدرسة الحضرة بعد العثور على عبوة ناسفة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك

ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب

ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب