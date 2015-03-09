وزير الدفاع يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

ووضع القائد العام يرافقه الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء بشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، كما قام الفريق أول صدقى صبحى بقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد انور السادات ، وفى نهاية الاحتفال قام القائد العام بمصافحة عدد من قدامى قادة نصر اكتوبر وكبار قادة القوات المسلحة.

كما أناب الفريق أول صدقى صبحى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بهذه المناسبة.

ووضع اللواء أح محمد الشحات قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة .

>وقام اللواء أح محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى يرافقه اللواء العربى السروى محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى.

كما قام اللواء أح توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية العسكرية يرافقة الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

ووضع اللواء أح محمد مصرى قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن، أكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

كما قام اللواء أح محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية يرافقة السيد هانى المسيرى محافظ الاسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية .

كما رافق اللواء أح يحى الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ومدير الأمن، بوضع اكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .

وفى إطار مشاركة وزارة الدخلية للقوات المسلحة احتفالها بيوم الشهيد والمحارب القديم أناب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الدخلية اللواء أسامة بدير مساعد اول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة يرافقه وفد من قيادات الشرطة بوضع اكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول ، كما أناب مديرى أمن المحافظات بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالمحافظات وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة .